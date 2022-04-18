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Программа передач Матч ТВ на 18 апреля 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 18 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

18.04.2022

02:00 Профилактика на канале
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Кража
14:55 Новости
15:00 Кража
15:45 Громко
16:35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. «Металлург« - ЦСКА. Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:50 Новости
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Рома». Прямой эфир
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Верона». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:30 Тотальный футбол
01:00 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор
02:00 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 1/4 финала. «Динамо» (Краснодар) - «Динамо-Ак Барс» (Казань)
03:30 Наши иностранцы
03:55 Новости
04:00 Владимир Крикунов. Мужик

В программе передач возможны изменения.









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