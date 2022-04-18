Программа передач Матч ТВ на 18 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 18 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



18.04.2022



02:00 Профилактика на канале

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

14:00 Кража

14:55 Новости

15:00 Кража

15:45 Громко

16:35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. «Металлург« - ЦСКА. Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:50 Новости

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Рома». Прямой эфир

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Верона». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:30 Тотальный футбол

01:00 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор

02:00 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 1/4 финала. «Динамо» (Краснодар) - «Динамо-Ак Барс» (Казань)

03:30 Наши иностранцы

03:55 Новости

04:00 Владимир Крикунов. Мужик



В программе передач возможны изменения.