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Программа передач РЕН ТВ на 18 апреля 2022 года


Телепрограмма РЕН ТВ на 18 апреля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.

18.04.2022

05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Документальный спецпроект
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Царство небесное
22:35 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Неизвестная история
00:30 Троя
03:10 Битва преподов
04:35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач РЕН ТВ на 15 апреля 2022 года
  • Программа передач РЕН ТВ на 14 апреля 2022 года
  • Программа передач РЕН ТВ на 13 апреля 2022 года
  • Программа передач РЕН ТВ на 12 апреля 2022 года
  • Программа передач РЕН ТВ на 11 апреля 2022 года
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