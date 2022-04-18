Программа передач Звезда на 18 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 18 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



18.04.2022



03:20 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я и 2-я серии

05:05 Смерть шпионам. Скрытый враг. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Большая семья

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Синдром шахматиста. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

20:40 Александр Невский. Последняя загадка Чудского озера

21:25 Загадки века с Сергеем Медведевым. «Путь в «Сатурн» Николая Андреева«

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №99

23:40 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. Сезон 4. 13-я - 15-я серии

02:05 По данным уголовного розыска...

03:15 Хроника Победы

03:50 Синдром шахматиста. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.