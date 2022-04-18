Программа передач Звезда на 18 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 18 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
18.04.2022
03:20 Смерть шпионам. Скрытый враг. 1-я и 2-я серии
05:05 Смерть шпионам. Скрытый враг. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Большая семья
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Синдром шахматиста. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
20:40 Александр Невский. Последняя загадка Чудского озера
21:25 Загадки века с Сергеем Медведевым. «Путь в «Сатурн» Николая Андреева«
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №99
23:40 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. Сезон 4. 13-я - 15-я серии
02:05 По данным уголовного розыска...
03:15 Хроника Победы
03:50 Синдром шахматиста. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.