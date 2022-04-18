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Программа передач Золотая коллекция на 18 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 18 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

18.04.2022

04:50 Агония
07:50 Дело № 306
09:10 Розыгрыш
10:55 Александр Невский
12:55 Из жизни отдыхающих
14:25 Кубанские казаки
16:25 Белорусский вокзал
18:15 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Товар - деньги - товар»
19:50 Не горюй!
21:30 Человек с бульвара Капуцинов
23:15 За спичками
01:00 Джентльмены удачи
02:25 Осенний марафон
03:55 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Товар - деньги - товар»

В телепрограмме передач возможны изменения.









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