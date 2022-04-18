Программа передач Золотая коллекция на 18 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 18 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



18.04.2022



04:50 Агония

07:50 Дело № 306

09:10 Розыгрыш

10:55 Александр Невский

12:55 Из жизни отдыхающих

14:25 Кубанские казаки

16:25 Белорусский вокзал

18:15 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Товар - деньги - товар»

19:50 Не горюй!

21:30 Человек с бульвара Капуцинов

23:15 За спичками

01:00 Джентльмены удачи

02:25 Осенний марафон

03:55 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Товар - деньги - товар»



В телепрограмме передач возможны изменения.