Программа передач ТВЦ на 19 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 19 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



19.04.2022



04:40 Мой герой. Светлана Немоляева

05:20 Личный фронт красных маршалов

06:00 Настроение

08:35 Доктор И... Что нужно знать о ферритине

09:05 Любопытная Варвара. 3-я серия - «Собачья работа»

09:59 Любопытная Варвара. 4-я серия - «Ловля на «живца»

10:55 Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Пуаро Агаты Кристи. 3-я серия - «Вечеринка в честь Хеллоуина»

13:45 Мой герой. Сергей Фролов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Обложка. «Звёздные« килограммы

15:30 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 3-я серия

16:17 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 4-я серия

17:05 Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:30 Я знаю твои секреты-6. Автоледи. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:10 Борис Грачевский. Любовный ералаш

00:00 События. 25-й час

00:25 Прощание. Николай Щёлоков

01:10 Приговор. Сергей Шевкуненко

01:50 Цена президентского имения

02:30 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 3-я серия

03:15 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 4-я серия

04:00 Нина Дорошина. Чужая любовь

04:40 Мой герой. Сергей Фролов



В программе передач возможны изменения.