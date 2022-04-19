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Программа передач ТВЦ на 19 апреля 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 19 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

19.04.2022

04:40 Мой герой. Светлана Немоляева
05:20 Личный фронт красных маршалов
06:00 Настроение
08:35 Доктор И... Что нужно знать о ферритине
09:05 Любопытная Варвара. 3-я серия - «Собачья работа»
09:59 Любопытная Варвара. 4-я серия - «Ловля на «живца»
10:55 Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Пуаро Агаты Кристи. 3-я серия - «Вечеринка в честь Хеллоуина»
13:45 Мой герой. Сергей Фролов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Обложка. «Звёздные« килограммы
15:30 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 3-я серия
16:17 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 4-я серия
17:05 Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:30 Я знаю твои секреты-6. Автоледи. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Борис Грачевский. Любовный ералаш
00:00 События. 25-й час
00:25 Прощание. Николай Щёлоков
01:10 Приговор. Сергей Шевкуненко
01:50 Цена президентского имения
02:30 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 3-я серия
03:15 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 4-я серия
04:00 Нина Дорошина. Чужая любовь
04:40 Мой герой. Сергей Фролов

В программе передач возможны изменения.









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