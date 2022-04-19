Программа передач НТВ на 19 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 19 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
19.04.2022
05:00 Возвращение Мухтара-2. «Лучший участковый». «Учебная граната»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Схроны», 1-я и 2-я серии. «Агент Паладин», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Схроны», 1-я и 2-я серии. «Агент Паладин», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Полицейское братство. 4-я - 6-я серии
23:00 Сегодня в Москве
23:30 Пёс-5. «Кровавая свадьба». «Зануда». «Паб Рио». «Сэнсэй»
03:10 Их нравы
03:25 Порох и дробь. «Затянувшаяся расплата», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.