Программа передач Пятого канала на 19 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 19 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



19.04.2022



05:00 Известия

05:40 Улицы разбитых фонарей. Инстинкт мотылька

06:25 Улицы разбитых фонарей. Дело репортера

07:10 Двое

09:00 Известия

09:30 Последний бой майора Пугачева. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Последний бой майора Пугачева. 4-я серия

13:45 Орден. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Суд присяжных

18:50 Условный мент-3. Последнее дефиле

19:35 След. Невесты вурдалака

20:20 След. Женские инстинкты

20:55 След. Глаза завидущие

21:40 След. По следу мясника

22:25 След. #САМАВИНОВАТА

23:10 Свои-4. Кофе со льдом

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Парк одиноких мамаш

01:10 След. Последний довод

01:45 След. Бросок копья

02:25 След. Чужая жизнь

03:00 Детективы. Бульдозер

03:25 Детективы. Дочки, внучки

03:55 Детективы. Безоблачные дни

04:30 Детективы. Тело исчезает в полночь



В программе передач возможны изменения.