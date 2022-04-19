Программа передач Пятого канала на 19 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 19 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
19.04.2022
05:00 Известия
05:40 Улицы разбитых фонарей. Инстинкт мотылька
06:25 Улицы разбитых фонарей. Дело репортера
07:10 Двое
09:00 Известия
09:30 Последний бой майора Пугачева. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Последний бой майора Пугачева. 4-я серия
13:45 Орден. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Суд присяжных
18:50 Условный мент-3. Последнее дефиле
19:35 След. Невесты вурдалака
20:20 След. Женские инстинкты
20:55 След. Глаза завидущие
21:40 След. По следу мясника
22:25 След. #САМАВИНОВАТА
23:10 Свои-4. Кофе со льдом
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Парк одиноких мамаш
01:10 След. Последний довод
01:45 След. Бросок копья
02:25 След. Чужая жизнь
03:00 Детективы. Бульдозер
03:25 Детективы. Дочки, внучки
03:55 Детективы. Безоблачные дни
04:30 Детективы. Тело исчезает в полночь
В программе передач возможны изменения.