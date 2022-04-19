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Программа передач Домашний на 19 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 19 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

19.04.2022

05:15 По делам несовершеннолетних. 1008-я - 1011-я серии
09:00 Давай разведемся! 303-я серия
10:00 Тест на отцовство. 65-я серия
11:07 Тест на отцовство. 66-я серия
12:15 Понять. Простить. Выгодная партия
12:47 Понять. Простить. Неидеальная невестка
13:20 Порча. Огненное кольцо
13:50 Знахарка. Фигура умолчания
14:25 Верну любимого. Куплю любовь
15:00 Семейное дело. 1-я - 4-я серии
19:00 Сердце Риты. 1-я - 4-я серии
22:45 Женский доктор (3-я серия)
23:40 Женский доктор (4-я серия)
00:35 Понять. Простить. Выгодная партия
01:00 Понять. Простить. Неидеальная невестка
01:25 Порча. Огненное кольцо
01:50 Знахарка. Фигура умолчания
02:15 Верну любимого. Куплю любовь
02:40 Тест на отцовство. 65-я серия
03:30 Тест на отцовство. 66-я серия
04:20 Давай разведемся! 303-я серия

В телепрограмме возможны изменения.









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