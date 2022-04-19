Программа передач Домашний на 19 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 19 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



19.04.2022



05:15 По делам несовершеннолетних. 1008-я - 1011-я серии

09:00 Давай разведемся! 303-я серия

10:00 Тест на отцовство. 65-я серия

11:07 Тест на отцовство. 66-я серия

12:15 Понять. Простить. Выгодная партия

12:47 Понять. Простить. Неидеальная невестка

13:20 Порча. Огненное кольцо

13:50 Знахарка. Фигура умолчания

14:25 Верну любимого. Куплю любовь

15:00 Семейное дело. 1-я - 4-я серии

19:00 Сердце Риты. 1-я - 4-я серии

22:45 Женский доктор (3-я серия)

23:40 Женский доктор (4-я серия)

00:35 Понять. Простить. Выгодная партия

01:00 Понять. Простить. Неидеальная невестка

01:25 Порча. Огненное кольцо

01:50 Знахарка. Фигура умолчания

02:15 Верну любимого. Куплю любовь

02:40 Тест на отцовство. 65-я серия

03:30 Тест на отцовство. 66-я серия

04:20 Давай разведемся! 303-я серия



В телепрограмме возможны изменения.