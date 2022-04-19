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Программа передач СТС на 19 апреля 2022 года


Телепрограмма СТС на 19 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

19.04.2022

05:00 Воронины. Сезон 17. 13-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 7. 10-я серия
05:30 Мультфильмы
05:40 Два богатыря
05:50 Ералаш. Сезон 1. 278-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 281-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 250-я серия
06:05 Три кота. Откуда берется мед
06:10 Три кота. Фестиваль воздушных шаров
06:15 Три кота. Сила притяжения
06:20 Три кота
06:25 Три кота. Гироскутер для компота
06:30 Три кота
06:35 Кунг-Фу Панда. Тайна свитка
07:00 Том и Джерри
08:00 Сёстры. 12-я и 13-я серии
09:00 Уральские пельмени. #шершеляфамов
09:25 Кошки против собак: Месть Китти Галор
11:00 Черепашки-ниндзя
13:00 Черепашки-Ниндзя-2
15:10 Родком. Сезон 2. 1-я - 6-я серии
18:30 Сёстры. 12-я серия
19:30 Сёстры. 14-я серия
19:55 Новый Человек-паук
22:35 Новый Человек-паук: Высокое напряжение
01:20 Телохранитель
03:20 Воронины. Сезон 16. 9-я серия
03:40 Воронины. Сезон 17. 12-я - 15-я серии

В программе передач возможны изменения.









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