Программа передач СТС на 19 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 19 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



19.04.2022



05:00 Воронины. Сезон 17. 13-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 7. 10-я серия

05:30 Мультфильмы

05:40 Два богатыря

05:50 Ералаш. Сезон 1. 278-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 281-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 250-я серия

06:05 Три кота. Откуда берется мед

06:10 Три кота. Фестиваль воздушных шаров

06:15 Три кота. Сила притяжения

06:20 Три кота

06:25 Три кота. Гироскутер для компота

06:30 Три кота

06:35 Кунг-Фу Панда. Тайна свитка

07:00 Том и Джерри

08:00 Сёстры. 12-я и 13-я серии

09:00 Уральские пельмени. #шершеляфамов

09:25 Кошки против собак: Месть Китти Галор

11:00 Черепашки-ниндзя

13:00 Черепашки-Ниндзя-2

15:10 Родком. Сезон 2. 1-я - 6-я серии

18:30 Сёстры. 12-я серия

19:30 Сёстры. 14-я серия

19:55 Новый Человек-паук

22:35 Новый Человек-паук: Высокое напряжение

01:20 Телохранитель

03:20 Воронины. Сезон 16. 9-я серия

03:40 Воронины. Сезон 17. 12-я - 15-я серии



В программе передач возможны изменения.