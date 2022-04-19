Программа передач Матч ТВ на 19 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 19 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
19.04.2022
04:00 Владимир Крикунов. Мужик
05:10 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Кража
11:10 Матч! Парад
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Спарта
14:55 Новости
15:00 Спарта
15:45 След пираньи
17:35 Новости
17:40 След пираньи
19:30 Все на Матч!
19:55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Балтика» (Калининград) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
21:55 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Гамбург» - «Фрайбург». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Есть тема!
00:50 Профессиональный бокс. Д. Бивол - Д. Вегас. Д. Кудряшов - В. Мероро
02:00 Спорт высоких технологий
03:00 Матч! Парад
03:30 Правила игры
03:55 Новости
04:00 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1. 1/2 финала. «Самара» - «Уралмаш» (Екатеринбург)
В программе передач возможны изменения.