Программа передач Матч ТВ на 19 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 19 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



19.04.2022



04:00 Владимир Крикунов. Мужик

05:10 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 Кража

11:10 Матч! Парад

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

14:00 Спарта

14:55 Новости

15:00 Спарта

15:45 След пираньи

17:35 Новости

17:40 След пираньи

19:30 Все на Матч!

19:55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Балтика» (Калининград) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

21:55 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Гамбург» - «Фрайбург». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Есть тема!

00:50 Профессиональный бокс. Д. Бивол - Д. Вегас. Д. Кудряшов - В. Мероро

02:00 Спорт высоких технологий

03:00 Матч! Парад

03:30 Правила игры

03:55 Новости

04:00 Баскетбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1. 1/2 финала. «Самара» - «Уралмаш» (Екатеринбург)



В программе передач возможны изменения.