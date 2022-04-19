Программа передач Звезда на 19 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 19 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
19.04.2022
03:50 Синдром шахматиста. 1-я - 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Специальный репортаж
09:35 Простая история
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:30 Сделано в СССР
13:45 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
20:40 Последний воин СМЕРШа
21:25 Улика из прошлого
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 Легенды армии с Александром Маршалом. Евдокия Завалий
23:40 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. Сезон 4. 16-я - 18-я серии
02:05 Генрих Гиммлер. Апостол дьявола
02:50 Хроника Победы
03:10 Сделано в СССР
03:25 СМЕРШ. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.