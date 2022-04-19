Программа передач Звезда на 19 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 19 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



19.04.2022



03:50 Синдром шахматиста. 1-я - 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Специальный репортаж

09:35 Простая история

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:30 Сделано в СССР

13:45 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

20:40 Последний воин СМЕРШа

21:25 Улика из прошлого

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:55 Легенды армии с Александром Маршалом. Евдокия Завалий

23:40 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. Сезон 4. 16-я - 18-я серии

02:05 Генрих Гиммлер. Апостол дьявола

02:50 Хроника Победы

03:10 Сделано в СССР

03:25 СМЕРШ. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.