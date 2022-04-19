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Программа передач Золотая коллекция на 19 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 19 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

19.04.2022

03:55 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Товар - деньги - товар»
05:20 Кин-дза-дза!
07:30 Испытатель
07:55 Вы мне писали
09:40 Суета сует
11:10 Дайте жалобную книгу
12:45 Кин-дза-дза!
15:10 Белое солнце пустыни
16:45 Невероятные приключения итальянцев в России
18:35 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Попутчик»
20:15 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
21:30 Спортлото-82
23:10 Земля Санникова
02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 10.00

В телепрограмме передач возможны изменения.









  • Программа передач Золотая коллекция на 18 апреля 2022 года
  • Программа передач Золотая коллекция на 17 апреля 2022 года
  • Программа передач Золотая коллекция на 15 апреля 2022 года
  • Программа передач Золотая коллекция на 14 апреля 2022 года
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