Программа передач Золотая коллекция на 19 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 19 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



19.04.2022



03:55 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Товар - деньги - товар»

05:20 Кин-дза-дза!

07:30 Испытатель

07:55 Вы мне писали

09:40 Суета сует

11:10 Дайте жалобную книгу

12:45 Кин-дза-дза!

15:10 Белое солнце пустыни

16:45 Невероятные приключения итальянцев в России

18:35 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Попутчик»

20:15 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

21:30 Спортлото-82

23:10 Земля Санникова

02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 10.00



В телепрограмме передач возможны изменения.