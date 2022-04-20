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Программа передач Россия 1 на 20 апреля 2022 года


Телепрограмма Россия 1 на 20 апреля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.

20.04.2022

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Екатерина. 7-я серия
00:50 Земский доктор. Жизнь заново. 5-я серия
01:50 Земский доктор. Жизнь заново. 6-я серия
02:40 Отец Матвей. 5-я серия - «Благие намерения»
03:30 Отец Матвей. 6-я серия - «Громкое дело»

В программе передач возможны изменения.









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  • Программа передач Россия 1 на 18 апреля 2022 года
  • Программа передач Россия 1 на 15 апреля 2022 года
  • Программа передач Россия 1 на 14 апреля 2022 года
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