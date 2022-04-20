Программа передач ТВЦ на 20 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 20 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



20.04.2022



04:40 Мой герой. Сергей Фролов

05:20 Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!

06:00 Настроение

08:45 Доктор И... Внешние проявления внутренних болезней

09:10 Любопытная Варвара. 5-я серия - «Пропала невеста»

10:01 Любопытная Варвара. 6-я серия - «Должок»

10:55 Актёрские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Пуаро Агаты Кристи. 4-я серия - «Убийство в «Восточном Экспрессе»

13:50 Мой герой. Евгений Кунгуров

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Обложка. Стареть красиво

15:30 Анатомия убийства. «Пленница Черного омута», 1-я серия

16:18 Анатомия убийства. «Пленница Черного омута», 2-я серия

17:05 Николай Ерёменко. Эдипов комплекс

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:30 Я знаю твои секреты-7. Дыхание смерти. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 43-й выпуск

23:10 Прощание. Михаил Жванецкий

00:00 События. 25-й час

00:25 Удар властью. Слободан Милошевич

01:10 Знак качества. Калорийная бомба

01:50 Юрий Андропов. Легенды и биография

02:30 Анатомия убийства. «Пленница Черного омута», 1-я серия

03:15 Анатомия убийства. «Пленница Черного омута», 2-я серия

04:00 Олег Борисов. Человек в футляре

04:40 Мой герой. Евгений Кунгуров



В программе передач возможны изменения.