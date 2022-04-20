Программа передач ТВЦ на 20 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 20 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
20.04.2022
04:40 Мой герой. Сергей Фролов
05:20 Никита Хрущёв. Как сказал, так и будет!
06:00 Настроение
08:45 Доктор И... Внешние проявления внутренних болезней
09:10 Любопытная Варвара. 5-я серия - «Пропала невеста»
10:01 Любопытная Варвара. 6-я серия - «Должок»
10:55 Актёрские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Пуаро Агаты Кристи. 4-я серия - «Убийство в «Восточном Экспрессе»
13:50 Мой герой. Евгений Кунгуров
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Обложка. Стареть красиво
15:30 Анатомия убийства. «Пленница Черного омута», 1-я серия
16:18 Анатомия убийства. «Пленница Черного омута», 2-я серия
17:05 Николай Ерёменко. Эдипов комплекс
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:30 Я знаю твои секреты-7. Дыхание смерти. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 43-й выпуск
23:10 Прощание. Михаил Жванецкий
00:00 События. 25-й час
00:25 Удар властью. Слободан Милошевич
01:10 Знак качества. Калорийная бомба
01:50 Юрий Андропов. Легенды и биография
02:30 Анатомия убийства. «Пленница Черного омута», 1-я серия
03:15 Анатомия убийства. «Пленница Черного омута», 2-я серия
04:00 Олег Борисов. Человек в футляре
04:40 Мой герой. Евгений Кунгуров
В программе передач возможны изменения.