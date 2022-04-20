Программа передач канала НТВ на 20 апреля

Телепрограмма НТВ на 20 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



20.04.2022



05:00 Возвращение Мухтара-2. «Секрет молодости». «Переходящий приз»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Захват самолёта», 1-я и 2-я серии. «Перебежчик», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Захват самолёта», 1-я и 2-я серии. «Перебежчик», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Заграничный сын?

19:00 Сегодня

20:00 Полицейское братство. 7-я - 9-я серии

23:00 Сегодня в Москве

23:30 Пёс-5. «Дух возмездия». «Ангел». «Циклоп». «Морская оса»

03:25 Порох и дробь. «Вендетта», 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.