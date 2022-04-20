Программа передач канала НТВ на 20 апреля

Телепрограмма НТВ на 20 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
20.04.2022
05:00 Возвращение Мухтара-2. «Секрет молодости». «Переходящий приз»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Захват самолёта», 1-я и 2-я серии. «Перебежчик», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Захват самолёта», 1-я и 2-я серии. «Перебежчик», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Заграничный сын?
19:00 Сегодня
20:00 Полицейское братство. 7-я - 9-я серии
23:00 Сегодня в Москве
23:30 Пёс-5. «Дух возмездия». «Ангел». «Циклоп». «Морская оса»
03:25 Порох и дробь. «Вендетта», 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.