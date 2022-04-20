Программа передач Пятого канала на 20 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 20 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



20.04.2022



05:00 Известия

05:40 Орден. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Последний бронепоезд. 4-я серия

14:00 Операция «Горгона«. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Музыкальный привет

18:50 Условный мент-3. Дочка

19:35 След. Похороненные заживо

20:20 След. Мусоровоз для мусора

21:00 След. Акула

21:45 След. Убрать всех

22:25 След. Грязное дело

23:10 Свои-4. Внутренний голос

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Спецназ вызывали?

01:10 След. Циркачи

01:50 След. Молотов и Наковальный

02:25 След. Второй дубль

03:00 Детективы. Фантом

03:30 Детективы. Ночная лихорадка

04:05 Детективы. Поддельный дед

04:35 Детективы. Дорогое образование



В программе передач возможны изменения.