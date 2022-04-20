Программа передач Пятого канала на 20 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 20 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
20.04.2022
05:00 Известия
05:40 Орден. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Последний бронепоезд. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Последний бронепоезд. 4-я серия
14:00 Операция «Горгона«. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Музыкальный привет
18:50 Условный мент-3. Дочка
19:35 След. Похороненные заживо
20:20 След. Мусоровоз для мусора
21:00 След. Акула
21:45 След. Убрать всех
22:25 След. Грязное дело
23:10 Свои-4. Внутренний голос
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Спецназ вызывали?
01:10 След. Циркачи
01:50 След. Молотов и Наковальный
02:25 След. Второй дубль
03:00 Детективы. Фантом
03:30 Детективы. Ночная лихорадка
04:05 Детективы. Поддельный дед
04:35 Детективы. Дорогое образование
В программе передач возможны изменения.