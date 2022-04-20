Программа передач Домашний на 20 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 20 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



20.04.2022





04:20 Давай разведёмся!

05:15 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:15 Понять. Простить. «Соседка«, «Мать-одиночка»

13:20 Порча. Тёмное прошлое

13:50 Знахарка. Тёща

14:25 Верну любимого. Призрак бывшего

15:00 Первая любовь. 1-я - 4-я серии

19:00 Наследство. 1-я - 4-я серии

22:55 Женский доктор-3. 5-я и 6-я серии

00:50 Понять. Простить. «Соседка«, «Мать-одиночка»

01:40 Порча. Тёмное прошлое

02:05 Знахарка. Тёща

02:30 Верну любимого. Призрак бывшего

02:55 Тест на отцовство

04:35 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.