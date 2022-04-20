Программа передач Домашний на 20 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 20 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
20.04.2022
04:20 Давай разведёмся!
05:15 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:15 Понять. Простить. «Соседка«, «Мать-одиночка»
13:20 Порча. Тёмное прошлое
13:50 Знахарка. Тёща
14:25 Верну любимого. Призрак бывшего
15:00 Первая любовь. 1-я - 4-я серии
19:00 Наследство. 1-я - 4-я серии
22:55 Женский доктор-3. 5-я и 6-я серии
00:50 Понять. Простить. «Соседка«, «Мать-одиночка»
01:40 Порча. Тёмное прошлое
02:05 Знахарка. Тёща
02:30 Верну любимого. Призрак бывшего
02:55 Тест на отцовство
04:35 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.