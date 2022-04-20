Программа передач ТНТ на 20 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 20 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
20.04.2022
04:20 Comedy Баттл. 19-я серия
05:05 Открытый микрофон. Сезон 4. 75-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я - 56-я серии
09:00 Золото Геленджика. 4-я серия
10:00 Золото Геленджика. 5-я серия
11:00 СашаТаня. Сезон 5. 192-я - 199-я серии
15:00 Ольга. Сезон 3. 43-я - 48-я серии
18:00 Идеальная семья. 5-я - 8-я серии
20:00 Семья. 12-я серия
20:30 Семья. 13-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки. 3-я серия
22:00 Полярный. Сезон 2. 27-я серия
22:30 Полярный. Сезон 2. 28-я серия
23:00 Каникулы
01:00 Бриджит Джонс 3
03:00 Импровизация. Сезон 1. 4-я серия
03:50 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал«
04:35 Открытый микрофон. Сезон 4. 76-я серия
В программе передач возможны изменения.