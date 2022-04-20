Программа передач ТНТ на 20 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 20 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



20.04.2022



04:20 Comedy Баттл. 19-я серия

05:05 Открытый микрофон. Сезон 4. 75-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 53-я - 56-я серии

09:00 Золото Геленджика. 4-я серия

10:00 Золото Геленджика. 5-я серия

11:00 СашаТаня. Сезон 5. 192-я - 199-я серии

15:00 Ольга. Сезон 3. 43-я - 48-я серии

18:00 Идеальная семья. 5-я - 8-я серии

20:00 Семья. 12-я серия

20:30 Семья. 13-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки. 3-я серия

22:00 Полярный. Сезон 2. 27-я серия

22:30 Полярный. Сезон 2. 28-я серия

23:00 Каникулы

01:00 Бриджит Джонс 3

03:00 Импровизация. Сезон 1. 4-я серия

03:50 Comedy Баттл. 20-я серия - «Финал«

04:35 Открытый микрофон. Сезон 4. 76-я серия



В программе передач возможны изменения.