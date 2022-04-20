Программа передач СТС на 20 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 20 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



20.04.2022



04:55 Воронины. Сезон 17. 15-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 7. 12-я серия

05:30 Мультфильмы

05:40 Крылатый, мохнатый да масляный

05:50 Ералаш. Сезон 1. 251-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 252-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 257-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. Домик на дереве

06:15 Три кота. Картинная галерея

06:20 Три кота. Урожай

06:25 Три кота. Кулинарное шоу

06:30 Три кота. Папа за маму

06:35 Шрэк-4D

06:50 Рождественские истории

07:00 Том и Джерри

08:00 Сёстры. 13-я и 14-я серии

09:00 Уральские пельмени. #запутаннаяистория

09:10 Новый Человек-паук

11:55 Новый Человек-паук: Высокое напряжение

14:45 Родком. Сезон 2. 6-я - 12-я серии

18:30 Сёстры. 13-я серия

19:30 Сёстры. 15-я серия

20:00 Невероятный Халк

22:05 Хеллбой 2: Золотая армия

00:25 Закон ночи

02:35 Эффект колибри

04:05 Воронины. Сезон 17. 15-я - 17-я серии



В программе передач возможны изменения.