Программа передач СТС на 20 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 20 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
20.04.2022
04:55 Воронины. Сезон 17. 15-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 7. 12-я серия
05:30 Мультфильмы
05:40 Крылатый, мохнатый да масляный
05:50 Ералаш. Сезон 1. 251-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 252-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 257-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. Домик на дереве
06:15 Три кота. Картинная галерея
06:20 Три кота. Урожай
06:25 Три кота. Кулинарное шоу
06:30 Три кота. Папа за маму
06:35 Шрэк-4D
06:50 Рождественские истории
07:00 Том и Джерри
08:00 Сёстры. 13-я и 14-я серии
09:00 Уральские пельмени. #запутаннаяистория
09:10 Новый Человек-паук
11:55 Новый Человек-паук: Высокое напряжение
14:45 Родком. Сезон 2. 6-я - 12-я серии
18:30 Сёстры. 13-я серия
19:30 Сёстры. 15-я серия
20:00 Невероятный Халк
22:05 Хеллбой 2: Золотая армия
00:25 Закон ночи
02:35 Эффект колибри
04:05 Воронины. Сезон 17. 15-я - 17-я серии
В программе передач возможны изменения.