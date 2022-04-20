Программа передач Матч ТВ на завтра

Телепрограмма Матч ТВ на 20 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
20.04.2022
04:00 Баскетбол. Парибет Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1. 1/2 финала. «Самара» - «Уралмаш» (Екатеринбург)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Спарта
11:10 Матч! Парад
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Все на Матч!
14:25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Енисей» (Красноярск) - «Рубин» (Казань). Прямой эфир
16:30 Все на Матч!
16:55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Алания Владикавказ» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
19:00 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
21:40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Лейпциг» - «Унион». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Есть тема!
00:50 Баскетбол. Чемпионат России. Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск)
02:35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Плей-офф. «Зенит» (Санкт-Петербург) - АСК (Нижний Новгород)
04:30 Новости
04:35 Голевая неделя
В программе передач возможны изменения.