Программа передач Матч ТВ на завтра

Телепрограмма Матч ТВ на 20 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



20.04.2022



04:00 Баскетбол. Парибет Чемпионат России. Мужчины. Суперлига-1. 1/2 финала. «Самара» - «Уралмаш» (Екатеринбург)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 Спарта

11:10 Матч! Парад

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

14:00 Все на Матч!

14:25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Енисей» (Красноярск) - «Рубин» (Казань). Прямой эфир

16:30 Все на Матч!

16:55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Алания Владикавказ» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

19:00 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. ЦСКА - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

21:40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. «Лейпциг» - «Унион». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Есть тема!

00:50 Баскетбол. Чемпионат России. Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск)

02:35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Плей-офф. «Зенит» (Санкт-Петербург) - АСК (Нижний Новгород)

04:30 Новости

04:35 Голевая неделя



В программе передач возможны изменения.