Программа передач Звезда на 20 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 20 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
20.04.2022
03:25 СМЕРШ. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Специальный репортаж
09:35 Зайчик
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:30 Специальный репортаж
13:50 Русский перевод. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Русский перевод. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
20:40 80 лет со дня окончания битвы под Москвой в ВОВ
21:25 Секретные материалы
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 Главный день. Кубок Канады и Владислав Третьяк
23:40 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. Сезон 4. 19-я - 21-я серии
02:05 Атомная драма Владимира Барковского
02:50 Хроника Победы
03:25 Русский перевод. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.