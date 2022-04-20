Программа передач Звезда на 20 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 20 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



20.04.2022



03:25 СМЕРШ. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Специальный репортаж

09:35 Зайчик

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:30 Специальный репортаж

13:50 Русский перевод. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Русский перевод. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

20:40 80 лет со дня окончания битвы под Москвой в ВОВ

21:25 Секретные материалы

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:55 Главный день. Кубок Канады и Владислав Третьяк

23:40 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. Сезон 4. 19-я - 21-я серии

02:05 Атомная драма Владимира Барковского

02:50 Хроника Победы

03:25 Русский перевод. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.