Программа передач Золотая коллекция на 20 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 20 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



20.04.2022



02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 10.00

10:00 Спокойный день в конце войны

10:35 Берегите мужчин!

12:00 Нежданно-негаданно

13:35 Мужики!..

15:20 Тридцать три

16:45 Иван Васильевич меняет профессию

18:25 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Дед Мороз в гневе»

20:00 Хозяин тайги

21:30 Змеелов

23:10 «Сто грамм» для храбрости»

00:35 Ты - мне, я - тебе

02:00 Трактир на Пятницкой

03:25 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Дед Мороз в гневе»

04:50 Обыкновенное чудо



В телепрограмме передач возможны изменения.