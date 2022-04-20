Программа передач Золотая коллекция на 20 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 20 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
20.04.2022
02:00 Профилактика на канале с 2.00 до 10.00
10:00 Спокойный день в конце войны
10:35 Берегите мужчин!
12:00 Нежданно-негаданно
13:35 Мужики!..
15:20 Тридцать три
16:45 Иван Васильевич меняет профессию
18:25 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Дед Мороз в гневе»
20:00 Хозяин тайги
21:30 Змеелов
23:10 «Сто грамм» для храбрости»
00:35 Ты - мне, я - тебе
02:00 Трактир на Пятницкой
03:25 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Дед Мороз в гневе»
04:50 Обыкновенное чудо
В телепрограмме передач возможны изменения.