Программа передач Первого канала на 21 апреля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 21 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
21.04.2022
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:40 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
22:00 «Начальник разведки». 4-я серия
23:00 Большая игра
00:00 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
В программе передач возможны изменения.