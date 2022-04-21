Программа передач Россия 1 на 21 апреля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 21 апреля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
21.04.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Екатерина. 8-я серия
00:50 Земский доктор. Жизнь заново. 7-я серия
01:50 Земский доктор. Жизнь заново. 8-я серия
02:40 Отец Матвей. 7-я серия - «Напрасная жертва»
03:30 Отец Матвей. 8-я серия - «Кузнечик и Голиаф»
В программе передач возможны изменения.