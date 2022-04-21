Программа передач канала ТВЦ на завтра

Телепрограмма ТВЦ на завтра, 21 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



21.04.2022



04:40 Мой герой. Евгений Кунгуров

05:20 Любимцы вождя

06:00 Настроение

08:40 Доктор И... Последствия омикрона

09:10 Любопытная Варвара. 7-я серия - Шантаж

10:05 Любопытная Варвара. 8-я серия - «Не жилец«

10:55 Актёрские судьбы. Юрий Васильев и Александр Фатюшин

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Пуаро Агаты Кристи. 3-я серия - «Слоны не забывают»

13:45 Мой герой. Анатолий Котенёв

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Хватит слухов! 39-й выпуск

15:30 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц», 1-я серия

16:18 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц», 2-я серия

17:05 Валентина Толкунова. Соломенная вдова

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:30 Выйти замуж любой ценой. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Родные конкуренты

23:10 Актёрские драмы. Криминальный талант

00:00 События. 25-й час

00:25 Удар властью. Импичмент Ельцина

01:10 Аркадий Арканов. Женщины Синей Бороды

01:50 Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его женщины

02:30 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц«, 1-я серия

03:16 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц«, 2-я серия

04:00 Владислав Дворжецкий. Роковое везение

04:40 Мой герой. Анатолий Котенёв



В программе передач возможны изменения.