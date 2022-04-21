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Программа передач ТВЦ на 21 апреля 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 21 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

21.04.2022

04:40 Мой герой. Евгений Кунгуров
05:20 Любимцы вождя
06:00 Настроение
08:40 Доктор И... Последствия омикрона
09:10 Любопытная Варвара. 7-я серия - Шантаж
10:05 Любопытная Варвара. 8-я серия - «Не жилец«
10:55 Актёрские судьбы. Юрий Васильев и Александр Фатюшин
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Пуаро Агаты Кристи. 3-я серия - «Слоны не забывают»
13:45 Мой герой. Анатолий Котенёв
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Хватит слухов! 39-й выпуск
15:30 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц», 1-я серия
16:18 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц», 2-я серия
17:05 Валентина Толкунова. Соломенная вдова
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:30 Выйти замуж любой ценой. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Родные конкуренты
23:10 Актёрские драмы. Криминальный талант
00:00 События. 25-й час
00:25 Удар властью. Импичмент Ельцина
01:10 Аркадий Арканов. Женщины Синей Бороды
01:50 Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его женщины
02:30 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц«, 1-я серия
03:16 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц«, 2-я серия
04:00 Владислав Дворжецкий. Роковое везение
04:40 Мой герой. Анатолий Котенёв

В программе передач возможны изменения.









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