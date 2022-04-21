Программа передач канала НТВ на завтра

Телепрограмма НТВ на завтра, 21 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



21.04.2022



05:00 Возвращение Мухтара-2. «Магда любит кофе». «Опасные курсы»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Человек, которого не было», 1-я и 2-я серии. «Черный список», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Человек, которого не было», 1-я и 2-я серии. «Черный список», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Родила от Филина?

19:00 Сегодня

20:00 Полицейское братство. 10-я - 12-я серии

23:00 Сегодня в Москве

23:30 ЧП. Расследование

00:00 Поздняков

00:10 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет тест на эмпатию сделают обязательным

01:05 Пёс-5. «Отверженные». «Доктор Зло»

02:55 Их нравы

03:25 Порох и дробь. «Снайпер», 1-я и 2-я серии

04:55 Возвращение Мухтара-2. «Неочевидный мотив». «Трое в лодке и собака»



В программе передач возможны изменения.