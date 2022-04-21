Программа передач канала НТВ на завтра

Телепрограмма НТВ на завтра, 21 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
21.04.2022
05:00 Возвращение Мухтара-2. «Магда любит кофе». «Опасные курсы»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Человек, которого не было», 1-я и 2-я серии. «Черный список», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Человек, которого не было», 1-я и 2-я серии. «Черный список», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Родила от Филина?
19:00 Сегодня
20:00 Полицейское братство. 10-я - 12-я серии
23:00 Сегодня в Москве
23:30 ЧП. Расследование
00:00 Поздняков
00:10 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет тест на эмпатию сделают обязательным
01:05 Пёс-5. «Отверженные». «Доктор Зло»
02:55 Их нравы
03:25 Порох и дробь. «Снайпер», 1-я и 2-я серии
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Неочевидный мотив». «Трое в лодке и собака»
В программе передач возможны изменения.