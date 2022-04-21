Программа передач Пятого канала на завтра

Телепрограмма Пятого канала на завтра, 21 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



21.04.2022



05:00 Известия

05:35 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Операция «Горгона«. 4-я серия

09:50 Не покидай меня! 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Не покидай меня! 4-я серия

13:55 Прощаться не будем. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Сказка с печальным концом

18:50 Условный мент-3. Троянский пони

19:35 След. Она

20:20 След. Настоящий мужик

21:00 След. Мертвый город

21:40 След. С чужого плеча

22:25 След. Лицом к лицу

23:10 Свои-4. Тайна плюшевого мишки

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Спроси у Батька

01:10 След. Навозная мафия

01:50 След. Билет в никуда

02:25 След. Временные трудности

03:05 Детективы. Сон на два миллиона

03:30 Детективы. Неуловимый

03:55 Детективы. Дым

04:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.