Программа передач Пятого канала на завтра

Телепрограмма Пятого канала на завтра, 21 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
21.04.2022
05:00 Известия
05:35 Операция «Горгона». 1-я - 4-я серии
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Операция «Горгона«. 4-я серия
09:50 Не покидай меня! 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Не покидай меня! 4-я серия
13:55 Прощаться не будем. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Сказка с печальным концом
18:50 Условный мент-3. Троянский пони
19:35 След. Она
20:20 След. Настоящий мужик
21:00 След. Мертвый город
21:40 След. С чужого плеча
22:25 След. Лицом к лицу
23:10 Свои-4. Тайна плюшевого мишки
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Спроси у Батька
01:10 След. Навозная мафия
01:50 След. Билет в никуда
02:25 След. Временные трудности
03:05 Детективы. Сон на два миллиона
03:30 Детективы. Неуловимый
03:55 Детективы. Дым
04:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.