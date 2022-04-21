Программа передач Домашний на 21 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 21 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



21.04.2022



04:35 Давай разведёмся!

05:25 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:20 Понять. Простить. «Винтаж». «В кругу лжи»

13:25 Порча. Злобник

13:55 Знахарка. С-спасибо

14:30 Верну любимого. Не уходи

15:05 Сердце Риты. 1-я - 4-я серии

19:00 Красота небесная. 1-я - 4-я серии

22:50 Женский доктор-3. 7-я и 8-я серии

00:40 Понять. Простить. «Винтаж«. «В кругу лжи«

01:30 Порча. Злобник

01:55 Знахарка. С-спасибо

02:20 Верну любимого. Не уходи

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.