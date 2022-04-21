Программа передач канала Домашний на завтра

Телепрограмма канала Домашний на завтра, 21 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
21.04.2022
04:35 Давай разведёмся!
05:25 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:20 Понять. Простить. «Винтаж». «В кругу лжи»
13:25 Порча. Злобник
13:55 Знахарка. С-спасибо
14:30 Верну любимого. Не уходи
15:05 Сердце Риты. 1-я - 4-я серии
19:00 Красота небесная. 1-я - 4-я серии
22:50 Женский доктор-3. 7-я и 8-я серии
00:40 Понять. Простить. «Винтаж«. «В кругу лжи«
01:30 Порча. Злобник
01:55 Знахарка. С-спасибо
02:20 Верну любимого. Не уходи
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.