Программа передач ТНТ на 21 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 21 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
21.04.2022
04:35 Открытый микрофон. Сезон 4. 76-я серия
05:25 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я - 60-я серии
08:30 Перезагрузка. 500-я серия
09:00 Золото Геленджика. 6-я серия
10:00 Золото Геленджика. 7-я серия
11:00 СашаТаня. Сезон 5. 198-я - 205-я серии
15:00 Ольга. Сезон 3. 46-я - 51-я серии
18:00 Идеальная семья. 7-я - 10-я серии
20:00 Семья. 14-я серия
20:30 Семья. 15-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки. 4-я серия
22:00 Полярный. Сезон 2. 29-я серия
22:30 Полярный. Сезон 2. 30-я серия
23:00 Напряги извилины
01:10 Копы в глубоком запасе
02:50 Импровизация. Сезон 1. 5-я серия
03:40 Comedy Баттл. 21-я серия
04:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 77-я серия
В программе передач возможны изменения.