Программа передач канала СТС на завтра

Телепрограмма СТС на завтра, 21 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



21.04.2022



04:55 Воронины. Сезон 17. 17-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 7. 13-я серия

05:30 Муха-Цокотуха

05:40 На лесной тропе

05:50 Ералаш. Сезон 1. 262-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 272-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 181-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота

06:15 Три кота. Молочный зуб

06:20 Три кота. Сны на заказ

06:25 Три кота

06:30 Три кота

06:35 Забавные истории

07:00 Том и Джерри

08:00 Сёстры. 14-я и 15-я серии

09:00 Уральские пельмени. #неслучайноезнакомство

09:20 Терминал

11:55 Неизвестный

14:10 Родком. Сезон 2. 10-я - 17-я серии

18:30 Сёстры. 14-я серия

19:30 Сёстры. 16-я серия

20:00 Последний охотник на ведьм

22:00 Братья Гримм

00:15 Эффект колибри

02:00 Неизвестный

03:45 Телохранитель



В программе передач возможны изменения.