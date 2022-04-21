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Программа передач СТС на 21 апреля 2022 года


Телепрограмма СТС на 21 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

21.04.2022

04:55 Воронины. Сезон 17. 17-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 7. 13-я серия
05:30 Муха-Цокотуха
05:40 На лесной тропе
05:50 Ералаш. Сезон 1. 262-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 272-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 181-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота
06:15 Три кота. Молочный зуб
06:20 Три кота. Сны на заказ
06:25 Три кота
06:30 Три кота
06:35 Забавные истории
07:00 Том и Джерри
08:00 Сёстры. 14-я и 15-я серии
09:00 Уральские пельмени. #неслучайноезнакомство
09:20 Терминал
11:55 Неизвестный
14:10 Родком. Сезон 2. 10-я - 17-я серии
18:30 Сёстры. 14-я серия
19:30 Сёстры. 16-я серия
20:00 Последний охотник на ведьм
22:00 Братья Гримм
00:15 Эффект колибри
02:00 Неизвестный
03:45 Телохранитель

В программе передач возможны изменения.









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