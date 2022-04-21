Программа передач канала Матч ТВ на завтра

Телепрограмма Матч ТВ на завтра, 21 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



21.04.2022



05:00 Неизвестный спорт. На что уходит детство?

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 След пираньи

10:55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. Обзор

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

14:00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Прямой эфир из Анапы

16:00 Расплата

17:35 Новости

17:40 Расплата

18:35 Все на Матч!

18:55 Баскетбол. Молодежный чемпионат России. «Финал 8-ми». Финал. Прямой эфир из Москвы

20:55 Футбол. Кубок России. Жеребьёвка 1/2 финала. Прямой эфир

21:40 Новости

21:45 Все на Матч!

22:20 Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее

00:30 Все на Матч!

01:10 Есть тема!

01:30 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - С. Сильгадо

02:00 Спорт высоких технологий

03:00 Третий тайм

03:30 Человек из футбола

03:55 Новости

04:00 Матч длиною 75 лет



В программе передач возможны изменения.