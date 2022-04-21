Программа передач канала Матч ТВ на завтра

Телепрограмма Матч ТВ на завтра, 21 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
21.04.2022
05:00 Неизвестный спорт. На что уходит детство?
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 След пираньи
10:55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. Обзор
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал. Прямой эфир из Анапы
16:00 Расплата
17:35 Новости
17:40 Расплата
18:35 Все на Матч!
18:55 Баскетбол. Молодежный чемпионат России. «Финал 8-ми». Финал. Прямой эфир из Москвы
20:55 Футбол. Кубок России. Жеребьёвка 1/2 финала. Прямой эфир
21:40 Новости
21:45 Все на Матч!
22:20 Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
00:30 Все на Матч!
01:10 Есть тема!
01:30 Профессиональный бокс. Д. Лебедев - С. Сильгадо
02:00 Спорт высоких технологий
03:00 Третий тайм
03:30 Человек из футбола
03:55 Новости
04:00 Матч длиною 75 лет
В программе передач возможны изменения.