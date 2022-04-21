Программа передач канала Звезда на 21 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 21 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



21.04.2022



03:25 Русский перевод. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:25 За витриной универмага

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

13:50 Русский перевод. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Русский перевод. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

20:40 Война миров. Афганистан. Советский спецназ против моджахедов

21:25 Код доступа

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:55 Легенды науки. Андрей Туполев

23:40 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. Сезон 4. 22-я - 24-я серии

02:00 За витриной универмага

03:35 Хроника Победы

04:00 Русский перевод. 5-я и 6-я серии



В программе передач возможны изменения.