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Программа передач канала Звезда на 21 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на завтра, 21 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

21.04.2022

03:25 Русский перевод. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:25 За витриной универмага
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
13:50 Русский перевод. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Русский перевод. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
20:40 Война миров. Афганистан. Советский спецназ против моджахедов
21:25 Код доступа
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 Легенды науки. Андрей Туполев
23:40 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. Сезон 4. 22-я - 24-я серии
02:00 За витриной универмага
03:35 Хроника Победы
04:00 Русский перевод. 5-я и 6-я серии

В программе передач возможны изменения.









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