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Программа передач Золотая коллекция на 21 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 21 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

21.04.2022

04:50 Обыкновенное чудо
07:10 Нейлон 100%
08:45 Неисправимый лгун
10:10 Илья Муромец
11:50 Эта веселая планета
13:30 Вий
14:55 Ирония судьбы, или С легким паром!
18:25 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Кровь и кетчуп»
20:00 Семь стариков и одна девушка
21:30 Любовь и голуби
23:25 Отставной козы барабанщик
00:45 Формула любви
02:10 Ко мне, Мухтар!
03:30 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Кровь и кетчуп»
04:55 Жених с того света

В телепрограмме передач возможны изменения.









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