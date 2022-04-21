Программа передач Золотая коллекция на завтра

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на завтра, 21 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



21.04.2022



04:50 Обыкновенное чудо

07:10 Нейлон 100%

08:45 Неисправимый лгун

10:10 Илья Муромец

11:50 Эта веселая планета

13:30 Вий

14:55 Ирония судьбы, или С легким паром!

18:25 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Кровь и кетчуп»

20:00 Семь стариков и одна девушка

21:30 Любовь и голуби

23:25 Отставной козы барабанщик

00:45 Формула любви

02:10 Ко мне, Мухтар!

03:30 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Кровь и кетчуп»

04:55 Жених с того света



В телепрограмме передач возможны изменения.