Программа передач Первого канала на 22 апреля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 22 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
22.04.2022
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:40 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:40 Поле чудес
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети«. Новый сезон. Сезон 9. «Дополнительный этап»
23:45 «История группы «Bee Gees»: «Как собрать разбитое сердце»
01:40 Информационный канал
В программе передач возможны изменения.