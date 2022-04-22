Программа передач ТВЦ на 22 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 22 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
22.04.2022
04:40 Мой герой. Анатолий Котенёв
05:20 Как отдыхали вожди
06:00 Настроение
08:35 Женская логика. Фактор беспокойства
09:35 Алиса против правил-2. 1-я серия
10:43 Алиса против правил-2. 2-я серия
11:30 События
11:50 Алиса против правил-2. 3-я серия
12:22 Алиса против правил-2. 4-я серия
13:10 Я знаю твои секреты-7. Дыхание смерти. 1-я серия
13:45 Я знаю твои секреты-7. Дыхание смерти. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Я знаю твои секреты-7. Дыхание смерти. 3-я серия
16:11 Я знаю твои секреты-7. Дыхание смерти. 4-я серия
17:00 Актёрские драмы. Жизнь как песня
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:30 Реставратор. 1-я серия
19:22 Реставратор. 2-я серия
20:15 Тихие воды. 1-я серия
21:07 Тихие воды. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой»
23:00 Приют комедиантов. Приключения
00:35 Актёрские судьбы. Красота ни при чём
01:15 «Не могу сказать «Прощай»
02:45 Пуаро Агаты Кристи. 3-я серия - «Слоны не забывают»
04:15 Пуаро Агаты Кристи. 4-я серия - «Убийство в «Восточном Экспрессе»
В программе передач возможны изменения.