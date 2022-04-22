Программа передач ТВЦ на 22 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 22 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



22.04.2022



04:40 Мой герой. Анатолий Котенёв

05:20 Как отдыхали вожди

06:00 Настроение

08:35 Женская логика. Фактор беспокойства

09:35 Алиса против правил-2. 1-я серия

10:43 Алиса против правил-2. 2-я серия

11:30 События

11:50 Алиса против правил-2. 3-я серия

12:22 Алиса против правил-2. 4-я серия

13:10 Я знаю твои секреты-7. Дыхание смерти. 1-я серия

13:45 Я знаю твои секреты-7. Дыхание смерти. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Я знаю твои секреты-7. Дыхание смерти. 3-я серия

16:11 Я знаю твои секреты-7. Дыхание смерти. 4-я серия

17:00 Актёрские драмы. Жизнь как песня

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:30 Реставратор. 1-я серия

19:22 Реставратор. 2-я серия

20:15 Тихие воды. 1-я серия

21:07 Тихие воды. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой»

23:00 Приют комедиантов. Приключения

00:35 Актёрские судьбы. Красота ни при чём

01:15 «Не могу сказать «Прощай»

02:45 Пуаро Агаты Кристи. 3-я серия - «Слоны не забывают»

04:15 Пуаро Агаты Кристи. 4-я серия - «Убийство в «Восточном Экспрессе»



В программе передач возможны изменения.