Программа передач НТВ на 22 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 22 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
22.04.2022
04:55 Возвращение Мухтара-2. «Неочевидный мотив«. «Трое в лодке и собака«
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Простые секреты
09:00 Мои университеты. Будущее за настоящим
10:00 Сегодня
10:35 ЧП. Расследование
11:00 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Сложный фарватер», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Жди меня
20:50 Страна талантов
23:15 «Своя правда» с Романом Бабаяном
00:55 Захар Прилепин. Уроки русского
01:25 Квартирный вопрос
02:15 Таинственная Россия
03:00 Страховщики. «Форс-мажор». «Деньги». «Перелом»
В программе передач возможны изменения.