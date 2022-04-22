Программа передач НТВ на 22 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 22 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



22.04.2022



04:55 Возвращение Мухтара-2. «Неочевидный мотив«. «Трое в лодке и собака«

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Простые секреты

09:00 Мои университеты. Будущее за настоящим

10:00 Сегодня

10:35 ЧП. Расследование

11:00 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Сложный фарватер», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Жди меня

20:50 Страна талантов

23:15 «Своя правда» с Романом Бабаяном

00:55 Захар Прилепин. Уроки русского

01:25 Квартирный вопрос

02:15 Таинственная Россия

03:00 Страховщики. «Форс-мажор». «Деньги». «Перелом»



В программе передач возможны изменения.