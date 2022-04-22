Программа передач Пятого канала на 22 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 22 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
22.04.2022
05:00 Известия
05:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я - 5-я серии
09:00 Известия
09:30 Снайперы. Любовь под прицелом. 5-я - 8-я серии
12:40 «Операция «Дезертир». 1-я серия
13:00 Известия
13:30 «Операция «Дезертир«. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 След. #САМАВИНОВАТА
18:45 След. Репетитор
19:25 След. Бесполезный человек
20:15 След. Кровь на руках
20:50 След. Темный лес
21:35 След. Бонни и Клайд
22:15 След. Холодное солнце
23:00 След. Грязное дело
23:45 Светская хроника
00:40 Они потрясли мир. Владимир Высоцкий. Любовь на расстоянии
01:25 Свои. Человек рассеянный
02:00 Свои. Зловещая находка
02:35 Свои. Лифт в преисподнюю
03:15 Свои. Роковая прогулка
03:50 Свои. Несыгранный матч
04:30 Свои. Общение с духами опасно для здоровья
В программе передач возможны изменения.