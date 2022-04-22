Программа передач Пятого канала на 22 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 22 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



22.04.2022



05:00 Известия

05:25 Снайперы. Любовь под прицелом. 1-я - 5-я серии

09:00 Известия

09:30 Снайперы. Любовь под прицелом. 5-я - 8-я серии

12:40 «Операция «Дезертир». 1-я серия

13:00 Известия

13:30 «Операция «Дезертир«. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 След. #САМАВИНОВАТА

18:45 След. Репетитор

19:25 След. Бесполезный человек

20:15 След. Кровь на руках

20:50 След. Темный лес

21:35 След. Бонни и Клайд

22:15 След. Холодное солнце

23:00 След. Грязное дело

23:45 Светская хроника

00:40 Они потрясли мир. Владимир Высоцкий. Любовь на расстоянии

01:25 Свои. Человек рассеянный

02:00 Свои. Зловещая находка

02:35 Свои. Лифт в преисподнюю

03:15 Свои. Роковая прогулка

03:50 Свои. Несыгранный матч

04:30 Свои. Общение с духами опасно для здоровья



В программе передач возможны изменения.