Программа передач Домашний на 22 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 22 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



22.04.2022



04:25 Давай разведёмся!

05:15 По делам несовершеннолетних

06:30 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Люби меня». «Любовь по буквам»

13:05 Порча. Гниль

13:35 Знахарка

14:10 Верну любимого. Повтор хода

14:45 Наследство. 1-я - 4-я серии

19:00 Миг, украденный у счастья. 1-я - 4-я серии

22:40 Женский доктор-3. 9-я и 10-я серии

00:35 Понять. Простить. «Люби меня». «Любовь по буквам»

01:25 Порча. Гниль

01:50 Знахарка

02:15 Верну любимого. Повтор хода

02:40 Тест на отцовство

04:20 По делам несовершеннолетних



В телепрограмме возможны изменения.