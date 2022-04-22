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Программа передач Домашний на 22 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 22 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

22.04.2022

04:25 Давай разведёмся!
05:15 По делам несовершеннолетних
06:30 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Люби меня». «Любовь по буквам»
13:05 Порча. Гниль
13:35 Знахарка
14:10 Верну любимого. Повтор хода
14:45 Наследство. 1-я - 4-я серии
19:00 Миг, украденный у счастья. 1-я - 4-я серии
22:40 Женский доктор-3. 9-я и 10-я серии
00:35 Понять. Простить. «Люби меня». «Любовь по буквам»
01:25 Порча. Гниль
01:50 Знахарка
02:15 Верну любимого. Повтор хода
02:40 Тест на отцовство
04:20 По делам несовершеннолетних

В телепрограмме возможны изменения.









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