Программа передач ТНТ на 22 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 22 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



22.04.2022



04:30 Открытый микрофон. Сезон 4. 77-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 4. 78-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я - 63-я серии

09:00 Золотой компас

11:05 10 000 лет до н.э.

13:05 СашаТаня. Сезон 6. 206-я - 209-я серии

15:00 Ольга. Сезон 3. 51-я - 56-я серии

18:00 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

19:00 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 218-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 739-я серия

22:00 Comedy Баттл. 12-я серия

23:00 Импровизация. Команды. Сезон 4. 52-я серия

00:00 Такое кино! 418-я серия

00:30 Холостяк. Сезон 9. 6-я серия

01:50 Импровизация. Сезон 1. 6-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 1. 7-я серия

03:25 Comedy Баттл. 22-я серия - «Финал»



В программе передач возможны изменения.