Программа передач СТС на 22 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 22 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
22.04.2022
03:45 Телохранитель
05:45 Ералаш. Сезон 1. 188-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 197-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 198-я серия
06:05 Три кота. Таинственный вор
06:10 Три кота. День черного кота
06:15 Три кота. В поисках кита
06:20 Три кота. Варенье в подвале
06:25 Три кота
06:30 Три кота
06:35 Рождественские истории
07:00 Том и Джерри
08:00 Сёстры. 15-я и 16-я серии
09:00 Изгой
11:55 Братья Гримм
14:15 Уральские пельмени. #делотехники
15:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Л»
16:35 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «М»
17:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Н»
19:30 Уральские пельмени
20:55 Пятый элемент
23:25 Последний охотник на ведьм
01:25 Закон ночи
03:20 Воронины. Сезон 17. 18-я - 20-я серии
04:35 Воронины. Сезон 18. 1-я серия
04:55 Воронины. Сезон 18. 2-я серия
В программе передач возможны изменения.