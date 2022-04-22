Программа передач СТС на 22 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 22 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



22.04.2022



03:45 Телохранитель

05:45 Ералаш. Сезон 1. 188-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 197-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 198-я серия

06:05 Три кота. Таинственный вор

06:10 Три кота. День черного кота

06:15 Три кота. В поисках кита

06:20 Три кота. Варенье в подвале

06:25 Три кота

06:30 Три кота

06:35 Рождественские истории

07:00 Том и Джерри

08:00 Сёстры. 15-я и 16-я серии

09:00 Изгой

11:55 Братья Гримм

14:15 Уральские пельмени. #делотехники

15:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Л»

16:35 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «М»

17:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Н»

19:30 Уральские пельмени

20:55 Пятый элемент

23:25 Последний охотник на ведьм

01:25 Закон ночи

03:20 Воронины. Сезон 17. 18-я - 20-я серии

04:35 Воронины. Сезон 18. 1-я серия

04:55 Воронины. Сезон 18. 2-я серия



В программе передач возможны изменения.