Программа передач Матч ТВ на 22 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 22 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
22.04.2022
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Д. Белтран - Ф. Тейт. Прямой эфир из США
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 След пираньи
11:15 Матч! Парад
11:45 Все на Матч!
12:30 Новости
12:35 Главная дорога
13:40 Боец без правил
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Р. Эрсель - А. Садикович. С. Санделл - Д. Бунтан. Прямой эфир из Сингапура
18:00 РецепТура
18:30 Все на Матч!
19:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина«. ЦСКА - «Металлург». Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Точная ставка
22:50 Смешанные единоборства. UFC. С. Миочич - Д. Кормье
00:30 2022 Югорский лыжный марафон
01:05 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. Премьер-лига. Финал. УГМК (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск)
02:30 Гандбол. Международный турнир «Кубок дружбы«. Женщины. Россия - Россия-2
03:55 Новости
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - «Нижний Новгород»
В программе передач возможны изменения.