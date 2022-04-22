Программа передач Матч ТВ на 22 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 22 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



22.04.2022



04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Д. Белтран - Ф. Тейт. Прямой эфир из США

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 След пираньи

11:15 Матч! Парад

11:45 Все на Матч!

12:30 Новости

12:35 Главная дорога

13:40 Боец без правил

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Р. Эрсель - А. Садикович. С. Санделл - Д. Бунтан. Прямой эфир из Сингапура

18:00 РецепТура

18:30 Все на Матч!

19:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина«. ЦСКА - «Металлург». Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Точная ставка

22:50 Смешанные единоборства. UFC. С. Миочич - Д. Кормье

00:30 2022 Югорский лыжный марафон

01:05 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. Премьер-лига. Финал. УГМК (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск)

02:30 Гандбол. Международный турнир «Кубок дружбы«. Женщины. Россия - Россия-2

03:55 Новости

04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - «Нижний Новгород»



В программе передач возможны изменения.