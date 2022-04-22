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Программа передач канала Звезда на 22 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на завтра, 22 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

22.04.2022

04:00 Русский перевод. 5-я и 8-я серии
07:20 Горячая точка
09:00 Новости дня
09:20 Через минное поле к пророкам
10:25 Александр Невский
12:30 Слепой. 1-я - 5-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Слепой. 1-я - 5-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Слепой. 1-я - 5-я серии
17:50 Слепой. 6-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Слепой. 6-я - 8-я серии
21:15 Здравствуйте, товарищи!
22:15 Новости дня
22:30 Родина ждет
00:35 Пять минут страха
02:00 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа
02:55 Оружие Победы
03:15 Светлый путь
04:50 Александр Маленький

В программе передач возможны изменения.









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