Программа передач канала Звезда на 22 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 22 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



22.04.2022



04:00 Русский перевод. 5-я и 8-я серии

07:20 Горячая точка

09:00 Новости дня

09:20 Через минное поле к пророкам

10:25 Александр Невский

12:30 Слепой. 1-я - 5-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Слепой. 1-я - 5-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Слепой. 1-я - 5-я серии

17:50 Слепой. 6-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Слепой. 6-я - 8-я серии

21:15 Здравствуйте, товарищи!

22:15 Новости дня

22:30 Родина ждет

00:35 Пять минут страха

02:00 Мария Закревская. Драматургия высшего шпионажа

02:55 Оружие Победы

03:15 Светлый путь

04:50 Александр Маленький



В программе передач возможны изменения.