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Программа передач Золотая коллекция на 22 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 22 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

22.04.2022

04:55 Жених с того света
05:45 Зигзаг удачи
07:05 Золотой теленок
10:15 Гараж
12:05 Я шагаю по Москве
13:25 Инкогнито из Петербурга
15:05 Джентльмены удачи
16:40 Живите в радости
18:00 Не было печали
19:20 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
21:00 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
22:30 Любовь и голуби
00:20 Мимино
01:55 Через тернии к звездам
04:15 Добряки

В телепрограмме передач возможны изменения.









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