Программа передач Золотая коллекция на 22 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 22 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



22.04.2022



04:55 Жених с того света

05:45 Зигзаг удачи

07:05 Золотой теленок

10:15 Гараж

12:05 Я шагаю по Москве

13:25 Инкогнито из Петербурга

15:05 Джентльмены удачи

16:40 Живите в радости

18:00 Не было печали

19:20 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

21:00 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

22:30 Любовь и голуби

00:20 Мимино

01:55 Через тернии к звездам

04:15 Добряки



В телепрограмме передач возможны изменения.