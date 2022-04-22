Программа передач Золотая коллекция на 22 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 22 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
22.04.2022
04:55 Жених с того света
05:45 Зигзаг удачи
07:05 Золотой теленок
10:15 Гараж
12:05 Я шагаю по Москве
13:25 Инкогнито из Петербурга
15:05 Джентльмены удачи
16:40 Живите в радости
18:00 Не было печали
19:20 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
21:00 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
22:30 Любовь и голуби
00:20 Мимино
01:55 Через тернии к звездам
04:15 Добряки
В телепрограмме передач возможны изменения.