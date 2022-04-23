Программа передач Первого канала на 23 апреля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 23 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
23.04.2022
01:40 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Путь Христа
12:00 Новости
12:15 Храм гроба Господня
13:00 Схождение Благодатного огня. Прямая трансляция из Иерусалима
14:15 Новости
14:30 Мужики!..
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18:00 Вечерние новости
18:20 «Владимир Меньшов. Кто сказал: «У меня нет недостатков?»
19:15 Сегодня вечером
21:00 Время
21:30 Пасха Христова
23:30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя
02:15 Человек родился
03:45 Оптина пустынь
04:25 Храм гроба Господня
В программе передач возможны изменения.