Программа передач Первого канала на 23 апреля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 23 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



23.04.2022



01:40 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Путь Христа

12:00 Новости

12:15 Храм гроба Господня

13:00 Схождение Благодатного огня. Прямая трансляция из Иерусалима

14:15 Новости

14:30 Мужики!..

16:20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым

18:00 Вечерние новости

18:20 «Владимир Меньшов. Кто сказал: «У меня нет недостатков?»

19:15 Сегодня вечером

21:00 Время

21:30 Пасха Христова

23:30 Пасха Христова. Прямая трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя

02:15 Человек родился

03:45 Оптина пустынь

04:25 Храм гроба Господня



В программе передач возможны изменения.