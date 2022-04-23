Программа передач Россия 1 на 23 апреля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 23 апреля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
23.04.2022
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Нижегородская область. Маринованные грузди
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Доктор Мясников
12:00 Вести
13:00 Схождение Благодатного огня. Прямая трансляция из Иерусалима
14:15 Вести
15:00 Нужна невеста с проживанием
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести
21:15 Иван Денисович
23:00 Вести
23:30 «Пасха Христова». Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя
02:15 Семейное счастье
03:55 Родная кровиночка
В программе передач возможны изменения.