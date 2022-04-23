Программа передач Россия 1 на 23 апреля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 23 апреля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



23.04.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Нижегородская область. Маринованные грузди

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Доктор Мясников

12:00 Вести

13:00 Схождение Благодатного огня. Прямая трансляция из Иерусалима

14:15 Вести

15:00 Нужна невеста с проживанием

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести

21:15 Иван Денисович

23:00 Вести

23:30 «Пасха Христова». Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма Христа Спасителя

02:15 Семейное счастье

03:55 Родная кровиночка



В программе передач возможны изменения.