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Программа передач ТВЦ на 23 апреля 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 23 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

23.04.2022

04:15 Пуаро Агаты Кристи. 4-я серия - «Убийство в «Восточном Экспрессе»
05:45 Реставратор. 1-я серия
06:32 Реставратор. 2-я серия
07:20 Православная энциклопедия. Инфантильность. Путешествие в Елец. Христианизация Британии. Продолжение разговора
07:45 Фактор жизни. Центр на Лодочной: новые подходы
08:15 Тихие воды. 1-я серия
09:05 Тихие воды. 2-я серия
10:00 Самый вкусный день. Алексей Орлов-Савельев
10:30 Москва резиновая
11:00 Большое кино. Шерлок Холмс и доктор Ватсон
11:30 События
11:45 Петровка, 38
11:55 Женщины
13:55 Заговор небес. 1-я - 2-я серии
14:30 События
14:45 Заговор небес. 2-я - 4-я серии
17:35 Смерть не танцует одна. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым«
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 Специальный репортаж. За последней чертой
00:00 90-е. Во всём виноват Чубайс!
00:40 90-е. Тачка
01:20 Евгений Жариков. Две семьи, два предательства
02:00 Николай Ерёменко. Эдипов комплекс
02:40 Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги
03:20 Валентина Толкунова. Соломенная вдова
04:00 Удар властью. Слободан Милошевич
04:45 Удар властью. Импичмент Ельцина

В программе передач возможны изменения.









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