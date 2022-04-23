Программа передач ТВЦ на 23 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 23 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



23.04.2022



04:15 Пуаро Агаты Кристи. 4-я серия - «Убийство в «Восточном Экспрессе»

05:45 Реставратор. 1-я серия

06:32 Реставратор. 2-я серия

07:20 Православная энциклопедия. Инфантильность. Путешествие в Елец. Христианизация Британии. Продолжение разговора

07:45 Фактор жизни. Центр на Лодочной: новые подходы

08:15 Тихие воды. 1-я серия

09:05 Тихие воды. 2-я серия

10:00 Самый вкусный день. Алексей Орлов-Савельев

10:30 Москва резиновая

11:00 Большое кино. Шерлок Холмс и доктор Ватсон

11:30 События

11:45 Петровка, 38

11:55 Женщины

13:55 Заговор небес. 1-я - 2-я серии

14:30 События

14:45 Заговор небес. 2-я - 4-я серии

17:35 Смерть не танцует одна. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым«

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 Специальный репортаж. За последней чертой

00:00 90-е. Во всём виноват Чубайс!

00:40 90-е. Тачка

01:20 Евгений Жариков. Две семьи, два предательства

02:00 Николай Ерёменко. Эдипов комплекс

02:40 Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги

03:20 Валентина Толкунова. Соломенная вдова

04:00 Удар властью. Слободан Милошевич

04:45 Удар властью. Импичмент Ельцина



В программе передач возможны изменения.